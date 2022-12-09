Чергова відставка на ЧС-2022: Тіте пішов з посади головного тренера збірної Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте залишив свою посаду після провалу команди на ЧС-2022.

Про це повідомив Фабриціо Романо у Twitter.

"Тіте залишає Бразилію. Він більше не є головним тренером "селесао" після поразки від Хорватії. Це кінець", – написав він.

Тіте працював із командою з 2016 року, двічі вилетів у чвертьфіналі ЧС, а 2019 року виграв Кубок Америки.

Фахівець заздалегідь попереджав, що катарський Мундіаль буде його прощальним турніром. Контракт з бразильською Федерацією формально завершиться 31 грудня.

Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Бразилія завершився сенсаційною поразкою "селесао". Хорвати здобули перемогу у серії пенальті.

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