Чергова втрата очок: "Дніпро-1" на останніх секундах позбувся перемоги над "Металістом 1925" (відео)

Максим Імереков у компенсований час врятував харківський клуб від поразки.

"Дніпро-1" та "Металіст 1925" зіграли внічию у заключному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершився з рахунком 1:1 .

Першими в цій грі забили підопічні Юрія Максимова. На 19-й хвилині Олексій Гуцуляк завдав точного удару, скориставшись передачею на хід від Едуарда Сарапія.

Однак наприкінці зустрічі команда Віктора Скрипника зуміла зрівняти рахунок. На 90+4-й хвилині Максим Імереков після навісу з кутового пробив головою і влучив у поперечину, а потім сам же вдало зіграв на добиванні.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Дніпро-1"

Буде додано незабаром.

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