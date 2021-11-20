Чергове фіаско Сульшера: "Манчестер Юнайтед" з Роналду зазнав розгромної поразки в АПЛ

"Червоні дияволи" закінчували поєдинок у меншості.

"Манчестер Юнайтед" на виїзді розгромно програв "Вотфорду" в поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги - 1:4 .

Господарі могли виходити вперед вже на 11-й хвилині, але Ісмаїла Сарр не переграв Давида де Хеа з пенальті. Утім, ще до перерви "шершні" двічі вразили ворота іменитого суперника - відзначилися Джошуа Кінг та Ісмаїла Сарр.

На початку другої половини зустірічі Доні ван де Бек скоротив відставання "манкуніанців". Проте це все, на що спромоглися підопічні Уле Гуннара Сульшера, за яких повний матч відіграв Кріштіану Роналду.

На 69-й хвилині "червоні дияволи" опинилися в меншості - Гаррі Магвайр за сім хвилин отримав дві жовті картки і був вилучений з поля.

У компенсований час команда Клаудіо Раньєрі добила знекровленого суперника голами Жуана Педру та Денніса Бонавентури.

"Манчестер Юнайтед" програв чотири з п'яти останніх поєдинків в АПЛ. Команда Сульшера з 17 балами опустилася на сьому сходинку чемпіонату. "Вотфорд" - 16-й з 13 очками у своєму активі.

У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 28 листопада на виїзді зіграють з "Челсі". А "шершні" у той же день в гостях зустрінуться з "Лестером", який разом з Раньєрі ставав чемпіоном Англії в сезоні-2015/16.

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