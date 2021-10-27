Чергове фіаско Кумана: "Барселона" зазнала сенсаційної поразки в Чемпіонаті Іспанії (відео)

"Синьо-гранатові" не реалізували пенальті та програли скромному "Райо Вальєкано".

Каталонська "Барселона" на виїзді несподівано поступилася "Райо Вальєкано" в матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо де Вальєкас" у Мадриді залишився за госопдарями - 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі на 30-й хвилині забив відомий колумбійський форвард Радамель Фалькао.

Варто зазначити, що на 72-й хвилині підопічні Рональда Кумана отримали чудовий шанс зрівняти рахунок, але Мемфіс Депай не реалізував пенальті.

Статистика говорить сама за себе - протягом всього матчу "синьо-гранатові" лише одного разу пробили в площину воріт суперника. У господарів - три влучання у площину, одне з яких результативне.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" - "Барселона"

"Барселона" (15 очок) посідає 9-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Райо Вальєкано" перебуває на 5-й сходинці з 19 балами у своєму активі.

У наступному турі Ла Ліги каталонці 30 жовтня приймуть "Алавес", а їхні кривдники в перший день листопада вдома зіграють із "Сельтою".

Нагадаємо, в попередньому матчі Чемпіонату Іспанії "Барселона" програла "Реалу" в Ель Класико. Після поєдинку фанати "Барселони" атакували автомобіль керманича "блаугранас" Рональда Кумана.

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