Чергове фіаско: збірна США вдруге поспіль залишилася без медалей чемпіонату світу з баскетболу

У матчі за "бронзу" американці в овертаймі програли Канаді.

Збірна США поступилася команді Канади у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу.

Напружений поєдинок за "бронзу" завершився поразкою американських баскетболістів в овертаймі з рахунком 118:127 (25:34, 31:24, 26:33, 29:20, 7:16).

Найрезультативнішим гравцем матчу став канадець Діллон Брукс, який набрав 39 очок, виконав 4 підбирання та віддав 5 передач.

Таким чином, збірна США, яка традиційно є головним фаворитом ЧС, вдруге поспіль залишилася без медалей планетарної першості.

На попередньому турнірі 2019 року американці, які є рекордсменами за перемогами на чемпіонатах світу (5 титулів), провалилися та посіли лише сьоме місце.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2023 з баскетболу зіграють команди Німеччини та Сербії. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 10 вересня. Початок – о 15:40 за київським часом.

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