Чергове "золото": Магучіх тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.

21-річна українка стала єдиною спортсменкою, кому підкорилася висота 2,00 метра.

"Срібло" змагань взяла сербка Ангеліна Топич (1,97 метра), а "бронзу" – австралійка Елеанор Паттерсон (1,94 метра).

Ще одна українка Ірина Геращенко зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 1,91 метра.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,97 м

3. Елеонор Патерсон (Австралія) – 1,94 м

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

5. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,91 м

6. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,91 м

Додамо, що для Магучіх це був 5-й старт цього сезону на Діамантовій лізі. Раніше Ярослава виграла "золото" в Рабаті та Сямені, а також завоювала "бронзу" в Лозанні та Монако.

Крім того, наприкінці серпня Магучіх здобула "золото" на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики у Будапешті. Для України це єдина золота нагорода на цьому турнірі та перша перемога на ЧС за останні 10 років.

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