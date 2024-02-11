Чергове "золото": Магучіх з рекордом тріумфувала на престижних змаганнях у Нью-Йорку

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий поспіль міжнародний старт нового сезону. 22-річна спортсменка з Дніпра стала найкращою на Millrose Games у Нью-Йорку (США).

На змаганнях Світового легкоатлетичного туру категорії Gold українка перемогла з результатом 2,00 метра. Цю висоту їй вдалося підкорити з третьої спроби.

У боротьбі за золоту нагороду Ярослава обійшла американку Вашті Каннінгем (1,97 метра) та француженку Наваль Менікер (1,86 метра).

Ба більше, взявши планку на висоті два метри, Магучіх встановила новий рекорд цих змагань. Попередній рекорд 1,97 метра було встановлено ще 1989 року.

Додамо, що Ярослава також намагалася підкорити висоту 2,05 метра і вдруге поспіль оновити світовий рекорд сезону, але всі три спроби не мали успіху.

Нагадаємо, наприкінці січня Магучіх виграла перший старт нового сезону – змагання World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі. Там Ярослава взяла планку 2,04 метра, показавши найкращий результат сезону у світі.

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