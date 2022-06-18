Чергові санкції проти агресорів: Росію та Білорусь усунули від Євроліги з пляжного футболу

Чергові санкції проти агресорів: Росію та Білорусь усунули від Євроліги з пляжного футболу

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) заборонила збірним РФ і Білорусі взяти участь у Євролізі-2022.

Росію та Білорусь продовжують ізолювати від міжнародного спорту, поки країни-агресорки ведуть повномасштабну війну проти України. Напередодні російські баскетбольні клуби виключили з наступного сезону Євроліги, а тепер санкції торкнулися і пляжного футболу.

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) на своєму сайті опублікувала список учасників Євроліги-2022. Серед них не виявилося збірних країн-агресорок. Команди Росії та Білорусі були виключені зі змагань.

Відбірковий етап до Суперфіналу Євроліги-2022 відбудеться від 30 червня до 3 липня у Назаре (Португалія).

Збірна України виступить у дивізіоні А з командами Португалії, Іспанії, Італії, Італії, Швейцарії, Польщі, Німеччини, Франції, Азербайджану та Естонії.

Раніше ТСН Проспорт писав, що чемпіон Олімпіади з РФ влаштував істерику через відсторонення росіян від міжнародного спорту.

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