Черговий гучний трансфер на Близький Схід: зірка "Ліверпуля" перебрався до Саудівської Аравії

Бразильський нападник Роберто Фірміно став гравцем саудівського "Аль-Ахлі".

31-річний форвард перебрався на Близький Схід у статусі вільного агента після закінчення свого контракту з "Ліверпулем".

Фірміно підписав з "Аль-Ахлі" угоду на три роки – до червня 2026 року.

Роберто виступав за "червоних" останні вісім років. За цей час він забив 111 м'ячів у 362 поєдинках "Ліверпуля" в усіх турнірах.

Минулого сезону Роберто зіграв за англійський клуб 35 матчів, відзначився 13 голами та 5 результативними передачами.

Додамо, що раніше "Аль-Ахлі" оформив трансфер голкіпера лондонського "Челсі" Едуара Менді. 31-річний сенегалець підписав із саудівським клубом контракт до 2026 року.

Зазначимо, що цього літа чимало інших зіркових футболістів також перебралися до чемпіонату Саудівської Аравії. Серед них Карім Бензема, Н'голо Канте, Жота ("Аль-Іттіхад"), Рубен Невеш, Каліду Кулібалі ("Аль-Хіляль"), Марсело Брозович ("Аль-Наср").

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