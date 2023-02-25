Черговий крок до чемпіонства: "Наполі" в меншості втримав перемогу над середняком Серії А (відео)

"Наполі" на виїзді обіграв "Емполі" у стартовому матчі 24-го туру італійської Серії А – 0:2 .

Підопічні Лучано Спаллетті обидва голи забили в першому таймі. На 17-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Ардіан Ісмаїлі.

А на 28-й хвилині перевагу неаполітанців закріпив Віктор Осімхен.

У другому таймі "партенопейці" залишилися в меншості – на 67-й хвилині пряму червону картку заробив Маріо Руй, проте це не завадило гостям довести справу до перемоги.

Огляд матчу

"Наполі" (65 очок) продовжує надупевнено лідирувати в Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача – "Інтер" – на 18 балів. "Емполі" (28 пунктів) посідає 12-те місце.

У наступному турі неаполітанці 3 березня приймуть "Лаціо". Днем пізніше "Емполі" на виїзді зіграє з "Монцою".

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