Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Черговий крок до чемпіонства: "Наполі" в меншості втримав перемогу над середняком Серії А (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
159
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Черговий крок до чемпіонства: "Наполі" в меншості втримав перемогу над середняком Серії А (відео)

Фото: Associated Press

"Партенопейці" збільшили свій гандикап на вершині турнірної таблиці.

"Наполі" на виїзді обіграв "Емполі" у стартовому матчі 24-го туру італійської Серії А – 0:2.

Підопічні Лучано Спаллетті обидва голи забили в першому таймі. На 17-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Ардіан Ісмаїлі.

А на 28-й хвилині перевагу неаполітанців закріпив Віктор Осімхен.

У другому таймі "партенопейці" залишилися в меншості – на 67-й хвилині пряму червону картку заробив Маріо Руй, проте це не завадило гостям довести справу до перемоги.

Огляд матчу

  • "Наполі" (65 очок) продовжує надупевнено лідирувати в Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача – "Інтер" – на 18 балів. "Емполі" (28 пунктів) посідає 12-те місце.
  • У наступному турі неаполітанці 3 березня приймуть "Лаціо". Днем пізніше "Емполі" на виїзді зіграє з "Монцою".

Читайте також:

Роналду оформив хет-трик за 26 хвилин, знищивши суперника в чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Зінченко з капітанською пов'язкою допоміг "Арсеналу" здолати "Лестер", поразка "Евертона" Миколенка

У Камеруні під час масового забігу сепаратисти влаштували теракт: 19 спортсменів постраждали (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
159
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація