Черговий скандал: президент IBA "засвітив" карту РФ з анексованим Кримом (фото)

Російський президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов опублікував у соцмережах карту Росії з анексованим Кримом.

Очільник IBA, якого зі скандалом переобрали на цю посаду, пробив чергове дно.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував stories, де на задньому плані видно карту Російської Федерації. До території країни Кремльов додав і АР Крим – окуповану територію України з 2014 року.

Це помітили журналісти "Трибуни".

Нагадаємо, що міністр спорту України Вадим Гутцайт закликав президента Федерації боксу України Володимира Продивуса піти з посади віцепрезидента IBA. Своєю чергою, Продивус заявив, що не збирається "здавати українські позиції".

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