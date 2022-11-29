Черговий скандал: у іспанських фанатів відібрали прапор полку "Азов" під час матчу ЧС-2022 (фото)

На Мундіалі стався ще один скандальний інцидент.

Колишній нападник збірної України з футболу Роман Зозуля розповів, що представники ФІФА відібрали у вболівальників прапор легендарного полку "Азов" під час матчу чемпіонату світу-2022.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ганебна ситуація сталася під час матчу Німеччина – Іспанія. Прапор принесли фанати іспанської збірної.

"Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористкою і чиї військові – це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованій ФІФА нічого не бачать і не чують", – обурився Зозуля.

Він закликав відреагувати на дану ситуацію УАФ та Мінмолодьспорту.

"Сподіваюсь, що УАФ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА, а ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, попросять вибачення і врешті вивчать історію питання не за кремлівськими темниками", – написав футболіст.

Нагадаємо, що це не перший скандал на ЧС-2022. Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа вийшов на матч чемпіонату світу-2022 з російським прапором на бутсах. Згодом він ганебно виправдався за свій вчинок.

У відповідь прессекретар ФІФА Джованні Марті заявив, що жодних санкцій до камерунця не буде застосовано.

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