Черговий скандал у клубі: "Манчестер Юнайтед" відсторонив зіркового гравця – яка причина

Джейдон Санчо відсторонений від першої команди за конфлікт з головним тренером.

"Манчестер Юнайтед" відсторонив вінгера Джейдона Санчо від тренувань і матчів через проблеми з дисципліною.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

У клубній заяві йдеться про те, що 23-річний англієць тренуватиметься окремо від основної команди, поки не буде вирішено питання щодо його дисципліни.

Раніше головний тренер "манкуніанців" Ерік Тен Гаг не включив Санчо до заявки на матч АПЛ проти "Арсенала", пояснивши це тим, що не задоволений його роботою на тренуваннях.

У відповідь Джейдон публічно розкритикував керманича МЮ у своїх соцмережах: "Я несправедливо довго був цапом-відбувайлом, хоча викладався на тренуваннях. Не вірте всьому, що читаєте", – написав Санчо.

Додамо, що Санчо виступає за "червоних дияволів" від 2021 року, коли перейшов з "Борусії" Дортмунд за 85 мільйонів євро. Цього сезону він взяв участь у трьох матчах АПЛ, у яких сумарно провів на полі 76 хвилин.

Зазначимо, що це вже не перший за останній час скандал у "Манчестер Юнайтед". Раніше клуб відсторонив бразильського форварда Антоні, якого звинувачують у домашньому насильстві.

Після чотирьох зіграних матчів МЮ з 6 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному матчі чемпіонату Англії "червоні дияволи" у суботу, 16 вересня, приймуть "Брайтон".

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