Черговий трофей для Мессі: Аргентина розгромила Італію в фіналі відродженого турніру

Збірна Аргентини стала переможцем Фіналіссіми-2022, розбивши в Лондоні на легендарному "Вемблі" Італію з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Фіналіссіма - це протистояння чинного Чемпіона Європи та Копа Америка.

2020 року футбольні конфедерації УЄФА та КОНМЕБОЛ підписали між собою договір щодо відродження одного з таких найбільших матчів. Трофей, який у минулому називався Кубок Артеміо Франкі, відродили, і 2022 року Аргентина та Італія провели між собою перший за 29 років поєдинок за цей кубок.

У першому таймі аргентинці забили два м'ячі зусиллями Лаутаро Мартінеса ( 28 хвилина ) та Анхеля Ді Марії ( 45+1 ). Остаточний рахунок зустрічі на 90+4 хвилині встановив Пауло Дібала. Лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі записав до свого активу дві результативні передачі.

Підсумком перемоги аргентинської команди стала її дивовижна статистика. "Біло-блакитніі" не програють від 2019 року. Підопічні Ліонеля Скалоні подовжили серію без поразок до 32 матчів. Це національний рекорд - команда від 1991 до 1993 роки не програвала протягом 31 гри. Останньої поразки Аргентині завдала команда Бразилії (0:2) у липні 2019 року в рамках Кубка Америки.

Додамо, що матч між переможцями Чемпіонату Європи та Копа Америка пройшов утретє в історії. У 1985 році володарем Кубка Артеміо Франкі стала Франція, яка обіграла Уругвай (2:0). У 1993 році трофей виграла Аргентина, яка перемогла Данію (1:1, 5:4 за пен.).

Читайте також:

Збірна України у феєричному матчі перемогла Шотландію та продовжила боротьбу за путівку на ЧС-2022

Присвятив клубу 21 рік: "Манчестер Юнайтед" оголосив про відхід відомого хавбека, ним вже цікавляться топклуби

Бейл зворушливо попрощався з "Реалом" після 9 років у клубі: УЄФА пригадав його шедевр у Києві (відео)