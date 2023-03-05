Черговий зашквар: Ломаченко в США пообіймався і зробив фото з другом Кадирова

Василь сфотографувався з росіянином Ісламом Махачевим, який підтримує війну в Україні.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.

35-річний уродженець Білгород-Дністровського відвідав турнір UFC 285 у Лас-Вегасі (США), де пообіймався та сфотографувався з російським чемпіоном промоушена у легкій вазі Ісламом Махачевим.

Офіційний акаунт UFC опублікував ролик із зірковими гостями, які завітали на шоу. Випадково на відео потрапив фрагмент, де Ломаченко та Махачев обійнялися та роблять спільне фото.

Зазначимо, що Махачев родом з Дагестану. Він є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова. Також Іслам підтримує загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Вчинок зіркового боксера вже засудив громадський активіст Сергій Стерненко.

"Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає до США порозважатись та пообійматись із росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC", – написав Стерненко.

Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами.



Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC — бої у змішаному стилі.



1/3 pic.twitter.com/ciTnlDutFS — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 5, 2023

Нагадаємо, раніше Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

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