Черговий зашквар: Ломаченко виклав фото з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції РНБО

Василь отримав нову порцію критики від підписників за свою публікацію в Instagram.

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко знову оскандалився в соцмережах. 34-річний спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram спільне фото з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку.

Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не перебували.

Потрібно пам'ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальникові, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі", – написав Ломаченко.

У коментарях під цим постом фоловери жорстко розкритикували Василя: "Сектант", "До психіатра", "Вата", "Московський патріархат – гірше сатанізму", "Я 12 років був твоїм фанатом, але за останні 9 місяців ти зробив усе для того, щоб я бажав тобі ганебного завершення кар'єри", - написали вони.

11 грудня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила персональні санкції проти семи ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Серед інших до санкційного списку потрапив митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука (Андрій Коваленко).

Цим рішенням йому заборонили користуватися активами, виводити капітали за кордон, обмежили торговельні та інші операції пов'язані з майном, а також позбавили всіх державних нагород.

Нагадаємо, раніше Ломаченко привітав співвітчизників із Днем ЗСУ, однак нарвався на критику.

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