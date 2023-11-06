Черговий зашквар від УЄФА: збірну України змушують грати спаринг перед вирішальним матчем з Італією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, що національна команда за вказівкою УЄФА повинна зіграти спаринг з польською "Лехією" перед заключним матчем відбору на Євро-2024 проти Італії.

"Чи потрібен зараз спаринг? Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цей матч. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні провести цю контрольну гру", – наводить слова Реброва ВЗБІРНА.

Раніше ЗМІ повідомили, що збірна України зіграє з "Лехією" 16 листопада у польському Гданську, де "синьо-жовті" базуватимуться під час листопадового збору. Інші деталі поєдинку наразі невідомі.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

У своєму останньому матчі групового раунду відбору на ЧЄ збірна України прийматиме Італію. Поєдинок відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Перемога гарантовано виведе "синьо-жовтих" на Євро.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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