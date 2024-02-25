Черговий зрадник: ексфутболіст молодіжної збірної України зіграв за російський клуб

Колишній голкіпер "Дніпра-1" та "Металіста" опинився в московському "Спартаку".

Український воротар Мирослав Зновенко вирішив продовжити кар'єру в Росії.

Як повідомляє FootballHub, посилаючись на Transfermarkt, 21-річний Зновенко перебрався до другої команди московського "Спартака".

Перехід відбувся 5-го лютого 2024-го року, хоча клуб із країни-агресорки про підписання українця не оголошував.

Незважаючи на це, Мирослав уже встиг дебютувати за свою нову команду в товариському матчі проти іншого клубу з держави-терористки.

Зновенко в Україні перебував у структурі "Дніпра-1" та "Металіста". Зрадник має у своєму активі 5 матчів за молодіжні збірні України – 1 матч за U-21 та 4 поєдинки за U-18.

Нагадаємо, раніше до Росії утік півзахисник юнацької команди донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько.

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Розкішний гол бісиклетою: "Дженоа" з Малиновським здобула впевнену перемогу в матчі Серії А (відео)

"Арсенал" без Зінченка розтрощив "Ньюкасл" і продовжив гонитву за лідерами АПЛ (відео)