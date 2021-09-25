Черкаські Мавпи - Будівельник: онлайн-відеотрансляція матчу Чемпіонату України з баскетболу

Дивіться на нашому сайті поєдинок стартового туру національної першості.

У неділю, 26 вересня, відбудеться матч першого туру української баскетбольної Суперліги між "Черкаськими Мавпами" і столичним "Будівельником".

Дивіться гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт. Початок матчу - о 15:00.

Нагадаємо, посеред тижня відбувся матч за Суперкубок України з баскетболу. Володарем трофею став "Прометей" - чинний чемпіон країни переміг столичний "Будівельник" з рахунком 104:99.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання