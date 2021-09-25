Черкаські Мавпи - Будівельник: онлайн-відеотрансляція матчу Чемпіонату України з баскетболу

Дивіться на нашому сайті поєдинок стартового туру національної першості.
У неділю, 26 вересня, відбудеться матч першого туру української баскетбольної Суперліги між "Черкаськими Мавпами" і столичним "Будівельником".
Дивіться гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт. Початок матчу - о 15:00.
Нагадаємо, посеред тижня відбувся матч за Суперкубок України з баскетболу. Володарем трофею став "Прометей" - чинний чемпіон країни переміг столичний "Будівельник" з рахунком 104:99.
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