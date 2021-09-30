Черкаські Мавпи - Хімік: онлайн-відеотрансляція матчу Чемпіонату України з баскетболу

Дивіться на нашому сайті поєдинок другого туру національної першості.

У четвер, 30 вересня, відбудеться матч 2-го туру української баскетбольної Суперліги між "Черкаськими Мавпами" та южненським "Хіміком". Команди зіграють на майданчику ПС "Будівельник" в Черкасах.

Дивіться гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ та онлайн на ТСН Проспорт. Початок поєдинку - о 18:30.

Обидва клуби успішно стартували в новому сезоні Чемпіонату України. "Мавпи" сенсаційно обіграли столичний "Будівельник" (90:85), а "Хімік" переміг "Одесу" (66:58).

"Хімік" посідає 5-те місце в турнірній таблиці Суперліги, а "Мавпи" - шосте.

Нагадаємо, минулого тижня відбувся матч за Суперкубок України з баскетболу. Володарем трофею став "Прометей" - чинний чемпіон країни переміг столичний "Будівельник" з рахунком 104:99.

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