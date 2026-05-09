Чернігів — Динамо: букмекери зробили прогноз на фінал Кубка України
Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів".
У середу, 20 травня, "Чернігів" та київське "Динамо" зіграють у фіналі Кубка України з футболу сезону-2025/26.
Вирішальний матч турніру відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.
У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".
Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.
Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Прогноз букмекерів на матч Чернігів — Динамо
Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,04. Нічия — 9,50. Виграш чернігівців за підсумками 90 хвилин поєдинку — 41,00.
На те, що "біло-сині" завоюють трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,02. Тріумф "Чернігова" з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 10,00.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".