Чернігів — Динамо: букмекери зробили прогноз на фінал Кубка України

У середу, 20 травня, "Чернігів" та київське "Динамо" зіграють у фіналі Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Вирішальний матч турніру відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Прогноз букмекерів на матч Чернігів — Динамо

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,04. Нічия — 9,50. Виграш чернігівців за підсумками 90 хвилин поєдинку — 41,00.

На те, що "біло-сині" завоюють трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,02. Тріумф "Чернігова" з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 10,00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

