ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Чернігів — Динамо: букмекери зробили прогноз на фінал Кубка України

Поєдинок відбудеться 20 травня на "Арені Львів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 20 травня, "Чернігів" та київське "Динамо" зіграють у фіналі Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Вирішальний матч турніру відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Прогноз букмекерів на матч Чернігів — Динамо

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,04. Нічия — 9,50. Виграш чернігівців за підсумками 90 хвилин поєдинку — 41,00.

На те, що "біло-сині" завоюють трофей, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,02. Тріумф "Чернігова" з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 10,00.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie