Чернівецький каратист не повернувся до України з міжнародних змагань: як він пояснив свій вчинок

Каратист із Чернівців Євген Пилипюк не повернувся до України після міжнародного турніру в італійській Венеції.

Про це повідомляє Tribuna.com.

25-річний спортсмен наприкінці грудня 2024-го виїхав на змагання разом зі своєю 18-річною дружиною, також каратисткою Дар'єю Пилипюк.

Через неповернення на батьківщину Федерація карате України виключила подружжя Пилипюків зі складу збірної. Крім того, була ініційована пожиттєва дискваліфікація з Всесвітньої федерації карате та подане клопотання щодо позбавлення їх усіх спортивних нагород.

Пізніше з'ясувалося, що Дар'я Пилипюк повернулася до Чернівців. Вона заявила, що вважає несправедливим виключення її зі складу збірної та позбавлення нагород.

Скандальну ситуацію прокоментував Євген Пилипюк, записавши відео. Він визнав свою провину, але наголосив на невинуватості дружини: "Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним стосовно української спільноти, наших воїнів".

Євген пояснив свій вчинок тим, що не отримав відстрочку від мобілізації. За його словами, президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін запропонував йому можливість вступу на аспірантуру за 4 тисячі доларів. Але зробити це не вдалося. Потім Пікулін нібито запропонував Пилипюку посаду тренера в ДЮСШ. Але й там відстрочки спортсмен не отримав. Тому і виїхав за кордон та не повернувся, порушивши умови наказу Мінспорту.

"Але моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов'язаною. Вона не підписувала жодні документи про повернення до України після завершення змагань. На всі турніри ми їздили власним коштом.

Вона не знала, що я маю намір виїхати і залишитися за кордоном. Вона не може нести відповідальність за мої дії, які я здійснював особисто", – сказав Пилипюк.

Раніше повідомлялося, що українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії, втекла до Росії.

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