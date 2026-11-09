"Червона картка нас не налякала": тренер "Шахтаря" оцінив нічию з "Динамо" в УПЛ

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував нічию з київським "Динамо" (0:0) в поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Слова турецького фахівця з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт "гірників".

Реклама

— Добрий вечір усім! Гадаю, ми добре розпочали цей матч: контролювали гру, більше перебували на м'ячі. У першому таймі можу згадати лише один епізод, де ми дозволили супернику створити явну гольову нагоду. Стосовно нашої атакувальної гри, то нам бракувало якості на завершальній стадії. Однак у цілому я дуже задоволений тим, як ми провели це протистояння, особливо в контексті того, що нам довелося грати весь другий тайм у чисельній меншості. Я радію, що команда не знітилася і продовжила демонструвати свій футбол, що ця червона картка нас не налякала. І сьогодні я схильний вважати, що це не втрата двох очок, а здобутий один заліковий бал, який також дуже важливий для нас.

Реклама

Дев'ять ігор протягом 30 днів — це завжди стресово, це непросто, і в якийсь момент на цій дистанції ми могли втратити стовідсоткову концентрацію. У жодному разі не хочу використовувати це як виправдання наших невдач, однак хочу дивитися на стан речей із більш позитивної парадигми. Разом із тим в усіх трьох турнірах, де беремо участь, ми перебуваємо в доволі конкурентному становищі й маємо чудові шанси на здобуття позитивного результату в усіх змаганнях. Тому найважливіше після паузи на матчі збірних повернутися з новою енергією та продовжити грати у футбол, не відступаючи від своїх принципів.

— Вийшла дзеркальна ситуація із кубковим матчем: тоді вилучили Михавка, а сьогодні — Тобіаса. Як ви поясните його реакцію? Він піддався на провокацію? І чи мали ви вже з ним розмову?

— Насамперед, на моє переконання, іноді в житті, особливо у футболі, трапляються моменти, коли на перше місце виходять не безпосередньо скіли, а досвід. І треба вміти контролювати свою поведінку навіть більше, ніж ти можеш контролювати власні ігрові навички. Гадаю, сьогодні стався один із таких епізодів, коли він не зумів повністю опанувати емоції та стримати реакцію на провокацію. Я ще з ним не розмовляв про це, оскільки впевнений, що він дуже засмучений через вилучення, тож, вважаю, моя розмова зараз буде не дуже доречною для нього.

Проте я хочу наголосити, що для нас підтримка Тобіаса є однозначно дуже важливою: він невіддільний гравець нашої команди. І ми продовжуємо рухатися згідно з нашим графіком, згідно з нашим баченням футболу. Якоюсь мірою усвідомлюємо, що з огляду на такий насичений календар — як я наголосив, це 9 матчів за 29 календарних днів — іноді буває важко повністю опанувати власні емоції.

Реклама

— Після вилучення ви зняли з гри Мендозу, який був досить активним у першому таймі й мав хороші моменти. Чому вирішили пожертвувати саме ним? І яке завдання ставили команді на решту поєдинку?

— Вважаю, ми в цілому вже усвідомлювали потенційний сценарій матчу після вилучення, розуміли, що найімовірніше нам доведеться сісти в щільнішу лінію оборони в той момент, коли "Динамо" спробує діяти більше на м'ячі та контролювати гру на нашій половині поля. І я дуже задоволений перформансом Мендози, однак він справді мав дуже великий обсяг відіграних хвилин та подоланої дистанції за означений мною насичений період останнього місяця. Тому ми керувалися як безпосередньо ситуацією, що трапилася в матчі, так і намагалися піклуватися про здоров'я одного з наших виконавців.

— Ми побачили два зовсім різні Класичні. Чого забракло "Шахтарю" сьогодні для результату? Що було не так?

— Насправді ми здобули результат. Як я наголосив, найважливіше — зуміти правильно адаптуватися до тих умов, які тебе спіткали. Ми здобули дуже важливий заліковий бал, граючи весь другий тайм цього протистояння в меншості. Тож, як на мене, у житті потрібно завжди дивитися на все з правильного ракурсу в кожній конкретній ситуації.

Реклама

— Зараз буде пауза на матчі збірних. Загалом як ви хочете її провести, скільки буде вихідних? Що ви скажете хлопцям, які гратимуть у збірній України, і двом, які гратимуть у збірній Бразилії?

— Можу точно сказати, що в суботу ми поновимо тренувальний процес у Львові. Це те, що входить у наші плани зі стовідсотковою гарантією. Насправді, як я наголосив, ми досі в доволі конкурентному становищі — маємо ще чотири гри в Лізі чемпіонів, наразі очолюємо турнірну таблицю УПЛ. І в кожному з попередніх чотирьох матчів Ліги чемпіонів ми віддалися повністю і чимдуж старалися, щоб Україна могла пишатися нами. І я скажу своїм гравцям, уже коли ми знову зберемося всі тут, аби вони продовжували рухатися з вірою в ті речі, які є для нас справжніми цінностями і яких ми щиро дотримуємося. Це ті позиції, що я до них, у принципі, завжди доношу, і зараз можу лише вкотре це проговорити й нагадати — те, наскільки важливою є ця віра у наші цінності.

— Чи змогла сьогодні ваша команда реалізуватися та показати свою ідентичність?

— Якщо "Шахтар" не зумів здобути перемогу та заробити три очки, то, авжеж, ми не реалізували свій потенціал. Ми повинні прийняти цей доконаний факт. Це один із наших постулатів, якого намагаємося завжди дотримуватися. Однак, як я вже неодноразово наголошував сьогодні, іноді життя підкидає нам такі обставини, коли й нічия може бути доволі непоганим підсумковим результатом на табло, і тоді ми мусимо вміти нею задовольнитися якоюсь мірою. Єдине, на що я можу зараз поскаржитися, — недостатня активність у реалізації моментів у штрафному майданчику суперника, яких ми, як на мене, створили чимало. Проте це вже той нюанс, над яким працюватимемо, і я переконаний, з часом ми дійдемо до того, щоб відзначатися ще частіше у воротах опонентів.

— Результати останніх матчів, мабуть, не ті, на які розраховував "Шахтар", особливо з огляду на те, що в попередніх поєдинках заслуговував на більше. Наскільки зараз команда готова психологічно впоратися з цим непростим періодом і що відбувається з атмосферою всередині колективу?

— Найперше потрібно розуміти, що, понад те, якими втомленими є наші тіла, ще більш втомленими є наші голови. І якби ми тоді не втратили два важливі очки в матчі з луганською "Зорею", я був би сьогодні ще більше задоволений тією нічиєю, яку ми змогли здобути в цьому важкому дербі з київським "Динамо". Звісно, щоразу, коли ви залишаєте поле, не вигравши, разом з тим і не поступившись, то продовжуєте мріяти про перемогу, яка б могла принести ще більше користі та бути ще більш цінною для вас.

Проте в нас попереду ще кілька важливих протистоянь у Лізі чемпіонів та кілька турів чемпіонату України. Ми продовжуємо рухатися цією турнірною дистанцією із безліччю молодих футболістів, і я особливо усвідомлюю, наскільки непросто це є також і для них. Я цілковито погоджуюся з вашими словами, дякую за ваше розуміння. І, як я наголосив, нічия ніколи не може повністю задовольнити нас з огляду на атмосферу в команді, однак ми повинні розуміти, що це не кінець світу й у нас попереду ще безліч шансів, аби надолужити те, що ми втратили до того. І ми однозначно намагатимемося ними скористатися.

Наразі "Шахтар" (29 очок) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи на один бал "Полісся", яке має матч у запасі. "Динамо" (23 пункти) з поєдинком у запасі перебуває на третій позиції.

У наступному турі "Шахтар" 20 листопада зіграє з "Лівим Берегом", а "Динамо" 22 листопада протистоятиме "Оболоні".

Нагадаємо, нещодавно гранди вітчизняного футболу також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.

Новини партнерів