"Червона рута" та синьо-жовті прапори: як Україна виходила на церемонії відкриття Олімпіади-2026

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

У п'ятницю, 6 лютого, в Італії відбулася урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

У традиційному параді країн взяла участь і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані пронесла Єлизавета Сидьорко (шорт-трек), а в Кортіна-д'Ампеццо — скелетоніст Владислав Гераскевич.

Перед виходом на парад країн на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 наша команда заспівала український хіт “Червона рута”.

У наймасштабніших мультиспортивних зимових змаганнях планети візьмуть участь близько 2900 спортсменів із 93 країн. У 16 дисциплінах буде розіграно 116 комплектів медалей – це на 7 більше, ніж на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Раніше ми розповідали, як Україна виступала на зимових Олімпіадах.