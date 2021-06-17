"Червона рута" в Бухаресті: українські фанати влаштували фантастичну підтримку збірній перед матчем Євро-2020 (відео)

У ці хвилини "синьо-жовті" грають другий поєдинок на турнірі.
Українські вболівальники влаштували фантастичну підтримку національній збірній у Бухаресті перед матчем 2-го туру групового етапу Євро-2020 з командою Північної Македонії.
Спочатку фанати пройшлися вулицями столиці Румунії, затягнувши "Червону руту".
Уже на стадіоні "Національний" перед самим початком футбольної зустрічі вболівальники повторили відомий хіт, заглушивши шанувальників суперника.
- Україна і Північна Македонія невдало стартували на нинішній континентальній першості. "Синьо-жовті" розпочали груповий етап з поразки від Нідерландів (2:3), а Північна Македонія поступилася Австрії (1:3).
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.