"Честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів": юніорська збірна з боксу покинула ЧЄ-2022 після скандалу

Збірна України з боксу вирішила не брати участь у юніорському чемпіонаті Європи через заборону організаторів використовувати український прапор.

Юніорська збірна України з боксу залишила чемпіонат Європи, що проходить в Італії. Таке рішення було ухвалено після того, як Міжнародна федерація боксу (IBA) не дозволила збірній України змагатися в італійському Монтезільвано під національним прапором.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

"Цей інцидент був навмисне створений агентом ФСБ Умаром Кремльовим та колаборантом Володимиром Продивусом для відбілювання репутації та створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку IBA, в якій Володимир Продивус є віцепрезидентом, прийняв цю скандальну заборону, а потім уже цей самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів", - йдеться у повідомленні.

У ФБУ також додали, що НОК, Мінмолодьспорту, МЗС та федерація "висловлюють свій протест проти неприпустимих та образливих рішень IBA, що опоганюють честь України".

"Для наших боксерів честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів та зрадників", - заявили у федерації.

Юнацька континентальна першість з боксу стартувала 27 вересня в італійському місті Монтезільвано. Україну на чемпіонаті Європи мали представити 13 хлопців і 13 дівчат.

Після оголошення про те, що Україна не зможе змагатися на юніорській континентальній першості під національним прапором, "синьо-жовті" не стали миритися з несправедливістю та влаштували протест. Українці Артем Марчук та Відаді Зейнієв відмовилися виходити в ринг на поєдинки проти румуна Арума Ніку Тудорова та хорвата Бруно Бакача відповідно. Українцям присудили технічні поразки.

Нагадаємо також, що Міжнародна федерація джиу-джитсу (JJIF) вирішила допустити російських спортсменів до турнірів у нейтральному статусі. У відповідь українська чемпіонка Європи Богдана Голуб відмовилася їхати на світову першість.

Читайте також:

"Правильно вас там бомблять": росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу

"Це рішення допоможе Україні": у "Шахтарі" жорстко засудили ФІФА за неоднозначну позицію щодо РФ

Україна бойкотує конгрес Міжнародної федерації гімнастики через представників країн-агресорок