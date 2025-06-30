Четверо українських тенісисток на Wimbledon-2025: де та коли дивитись трансляції

Дивіться матчі Wimbledon-2025 на Київстар ТБ

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Відсьогодні, 30 червня, розпочинається один з найпрестижніших тенісних турнірів світу – Wimbledon-2025. Транслятором турніру в Україні виступає Setanta – перегляд матчів доступний за підпискою на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Wimbledon – найстаріший і один із найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Вперше його провели 1877 року, і нинішній розіграш стане вже 138-м в історії. Турнір традиційно проходить на легендарних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу на Черч-роуд, де він оселився від 1922 року після переїзду з Ворпл Роуд. Це – єдиний турнір Grand Slam, що зберігає трав'яне покриття, додаючи змаганням особливої динаміки та характеру.

Український слід на Wimbledon цього року особливо помітний: четверо тенісисток представлятимуть Україну в основній сітці турніру – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

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Цьогоріч Wimbledon охоплює п'ять розрядів: чоловічий та жіночий одиночні турніри, а також парні – чоловічий, жіночий і змішаний. Упродовж двох тижнів лондонські корти стануть місцем для запеклої боротьби найкращих тенісистів світу, несподіваних поворотів і видовищних матчів, які щороку привертають увагу мільйонів уболівальників.

Пряма трансляція турніру буде доступна на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Теніс". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.