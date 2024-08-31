Четверта перемога поспіль: "Барселона" познущалася із суперника у чемпіонаті Іспанії (відео)

"Барселона" завдала нищівної поразки "Вальядоліду" в домашньому матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 7:0 .

Ще до перерви "синьо-гранатові" тричі розписалися у воротах суперника – на 20-й хвилині рахунок відкрив Рафінья, через чотири хвилини забив Роберт Левандовські, а в компенсований час відзначився Жуль Кунде.

У другому таймі команда Гансі Фліка продовжила куражитися та довела кількість своїх голів до семи. Ще двічі забив Рафінья, таким чином оформивши хет-трик. По одному м'ячу занесли до свого активу Дані Ольмо та Ферран Торрес.

Огляд матчу "Барселона" – "Вальядолід"

Для "Барселони" це четверта перемога поспіль на старті поточного сезону Примери. Каталонці з 12 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю. "Вальядолід" з 4 балами розташовується на 12-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги, після міжнародної паузи, команда Фліка 15 вересня на виїзді зустрінеться з "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова. Того ж дня "Вальядолід" в гостях позмагається із "Сельтою".

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