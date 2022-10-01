Четверта перемога поспіль: "Дніпро-1" розгромив суперника та очолив турнірну таблицю УПЛ

У суботу, 1 жовтня, в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сильнішого з'ясовували "Львів" та "Дніпро-1".

"Дніпро-1" впевнено обіграв "Львів" у виїзному матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на львівському стадіоні СКІФ завершився поразкою господарів з рахунком 0:3 .

Наприкінці першого тайму дніпряни двічі відзначилися у воротах львівського клубу. На 39-й хвилині гостей вивів уперед Артем Довбик. А вже за шість хвилин Довбик додав до свого активу асист, який перетворив у гол Олексій Гуцуляк.

Після перерви львів'яни ще й залишилися в меншості - Максим Грисьо на 73-й хвилині заробив пряму червону картку. На 79-й хвилині команда Олександра Кучера зробила рахунок розгромним - дубль оформив Гуцуляк.

Для "Дніпра-1" це четверта перемога поспіль на старті нового сезону УПЛ, вона дозволила клубу з 12 очками вийти в лідери чемпіонату. "Львів" з 4 балами перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі дніпряни 9 жовтня позмагаються із "Зорею", а львівська команда днем раніше зіграє з "Шахтарем".

Нагадаємо, "Дніпро-1" цього сезону також представляє Україну в єврокубках. У четвер, 6 жовтня, підопічні Кучера зустрінуться з ліхтенштейнським "Вадуцом" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій.

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