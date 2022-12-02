Четверта перемога в останніх 5 матчах: "Кривбас" на мажорній ноті завершив 2022 рік

"Кривбас" обіграв "Чорноморець" у перенесеному матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "моряків" в Одесі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні криворіжці забили в компенсований до першого тайму час. Його автором став Тимур Стецьков, який відзначився після розіграшу кутового.

Зазначимо, що наприкінці зустрічі одесити залишилася в меншості – на 83-й хвилині пряму червону картку отримав канадський легіонер "моряків" Манджрекар Джеймс.

Таким чином, "Кривбас" здобув четверту перемогу в останніх 5 матчах. До цього підопічні Юрія Вернидуба виграли лише один поєдинок у сезоні.

"Кривбас" з 18 очками піднявся на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 10 балами посідає 15-ту позицію.

Свій наступний матч криворіжці проведуть вже наступного року, коли на початку березня зіграють з "Колосом". Своєю чергою, для "Чорноморця" 2022 рік ще не завершено – 7 грудня "моряки" у перенесеному поєдинку зійдуться з "Рухом".

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