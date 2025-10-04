- Дата публікації
Четверта перемога поспіль: "Полісся" розгромило "Полтаву" в УПЛ
Підопічні Руслана Ротаня піднялися на третє місце в таблиці УПЛ.
"Полісся" вдома розгромило "Полтаву" в матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 4:0.
Ще в першому таймі житомирці тричі вразили ворота суперника – забили Владислав Велетень, Максим Брагару та Едуард Сарапій, який реалізував пенальті.
У другому таймі підопічні Руслана Ротаня встановили остаточний рахунок гри – голом відзначився Микола Гайдучик.
Огляд матчу "Полісся" – "Полтава"
Для "Полісся" це четверта перемога поспіль в УПЛ. Житомирський клуб з 15 очками піднявся на третє місце в чемпіонаті України.
"Полтава" продовжує йти в зоні вильоту, з 4 балами розташовуючись на передостанній, 15-й сходинці.
У наступному турі "Полісся" 18 жовтня прийме "Шахтар", а "Полтава" днем раніше зіграє проти "Оболоні".