Четвертий гол на зимових зборах: бразильський талант приніс "Динамо" перемогу над чорногорцями

"Біло-сині" здобули позитивний результат наприкінці поєдинку.
Київське "Динамо" провело четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Команда Мірчі Луческу обіграла чорногорський "Рудар" - 1:0.
Вирішальний гол на 84-й хвилині зустрічі забив бразильський вінгер Вітінью, якому асистував Віталій Буяльський.
Для 22-річного бразильця цей гол став уже четвертим за "біло-синіх" на зимових зборах. За цим показником він випереджає усіх своїх партнерів по команді.
Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще три контрольні матчі. 8 лютого кияни зіграють з "Динамо" Тбілісі.
Раніше на турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2) та зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1).
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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