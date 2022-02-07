Четвертий гол на зимових зборах: бразильський талант приніс "Динамо" перемогу над чорногорцями

Четвертий гол на зимових зборах: бразильський талант приніс "Динамо" перемогу над чорногорцями

"Біло-сині" здобули позитивний результат наприкінці поєдинку.

Київське "Динамо" провело четвертий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Команда Мірчі Луческу обіграла чорногорський "Рудар" - 1:0.

Вирішальний гол на 84-й хвилині зустрічі забив бразильський вінгер Вітінью, якому асистував Віталій Буяльський.

Для 22-річного бразильця цей гол став уже четвертим за "біло-синіх" на зимових зборах. За цим показником він випереджає усіх своїх партнерів по команді.

Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще три контрольні матчі. 8 лютого кияни зіграють з "Динамо" Тбілісі.

Раніше на турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2) та зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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