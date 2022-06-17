Четвертий тріумф за останні вісім років: визначився переможець НБА сезону-2021/22 (відео)

Четвертий тріумф за останні вісім років: визначився переможець НБА сезону-2021/22 (відео)

"Голден Стейт Ворріорз" знову став найсильнішою командою регулярної першості.

Це сталося після перемоги в шостому матчі фінальної серії проти " Бостон Селтікс " - 103:90.

Цікаво, що після двох років без плейоф, "Голден Стейт" зміг не лише повернутися до матчів на вибування, але й виграти увесь турнір. Зазначимо, що під час цієї серії "Селтікс" вигравали з рахунком 2:1, але програли наступні три матчі - 2:4.

Для "Ворріорз" - це четвертий титул за останні вісім років та перший від 201го. Упродовж останніх трьох сезонів команда пройшла шлях від найгіршої в НБА (сезон 2019/20: 15 перемог та 50 поразок) до чемпіонства.

MVP фінальної серії став захисник "Ворріорс" Стефен Каррі, який у середньому за шість ігор набирав 31,2 очка, 6,0 підбирань та 5,0 асистів. Каррі став сьомим гравцем, який вигравав титул щонайменше чотири рази і не менше двох разів визнавався найціннішим гравцем фіналу. Таке досягнення раніше підкорялося таким великим гравцям як Меджік Джонсон, Майкл Джордан, Карім Абдул-Джаббар, Тім Данкан, Леброн Джеймс і Білл Расселл.

До вашої уваги огляд вирішальної гри та реакція баскетболістів "Голден Стейт" на тріумф.

THE GOLDEN STATE WARRIORS ARE ON TOP OF THE WORLD‼️ pic.twitter.com/F4PKEOEf0b — ESPN (@espn) June 17, 2022

Шлях "Голден Стейт Ворріорз" до чемпіонства у плейоф 2022 року:

Перший раунд: перемогли "Денвер Наггетс" - 4:1;

Другий раунд: перемогли "Мемфіс Грізліс" - 4:2;

Третій раунд (фінал Західної конференції): перемогли "Даллас Маверікс" - 4:1;

Фінал НБА: перемогли "Бостон Селтікс" - 4:2.

Раніше "Голден Стейт" тріумфував у 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 та 2018 роках. Більше чемпіонств лише у "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Бостон Селтікс" - по 17.