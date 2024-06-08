Четвертий тріумф за п'ять років: визначилася переможниця Roland Garros-2024

Полька Іга Швьонтек утретє поспіль виграла Відкритий чемпіонат Франції.
Перша ракетка світу Іга Швьонтек стала чемпіонкою жіночого одиночного турніру Roland Garros-2024.
У фінальному матчі польська тенісистка розгромила італійку Жасмін Паоліні (№15 WTA) – 6:2, 6:1.
Таким чином, Швьонтек утретє поспіль та вчетверте за останні п'ять років виграла Відкритий чемпіонат Франції. Вона перемагала на французькому мейджорі у 2020, 2022, 2023 та 2024 роках.
Загалом 23-річна полька за свою кар'єру завоювала п'ять титулів на турнірах Grand Slam. Крім чотирьох перемог на Roland Garros, вона також виграла US Open-2022.
Для 28-річної Паоліні це був перший у кар'єрі фінал турніру рівня Grand Slam.
Нагадаємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.
Читайте також:
Roland Garros-2024: визначилися фіналісти чоловічого турніру
Костюк не зуміла вийти до фіналу парного турніру Roland Garros-2024