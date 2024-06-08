Четвертий тріумф за п'ять років: визначилася переможниця Roland Garros-2024

Перша ракетка світу Іга Швьонтек стала чемпіонкою жіночого одиночного турніру Roland Garros-2024.

У фінальному матчі польська тенісистка розгромила італійку Жасмін Паоліні (№15 WTA) – 6:2, 6:1.

Таким чином, Швьонтек утретє поспіль та вчетверте за останні п'ять років виграла Відкритий чемпіонат Франції. Вона перемагала на французькому мейджорі у 2020, 2022, 2023 та 2024 роках.

Загалом 23-річна полька за свою кар'єру завоювала п'ять титулів на турнірах Grand Slam. Крім чотирьох перемог на Roland Garros, вона також виграла US Open-2022.

Для 28-річної Паоліні це був перший у кар'єрі фінал турніру рівня Grand Slam.

Нагадаємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

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