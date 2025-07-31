Четвертий сезон УПЛ в умовах великої війни: нові команди, відкриті стадіони та єдиний пул трансляцій

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Вже 1 серпня в Україні розпочинається новий футбольний сезон — стартує Прем’єр-Ліга. Це — четвертий розіграш Чемпіонату України в умовах великої війни. Та попри обстріли, тривоги та нестабільну безпекову ситуацію в цілому — український футбол продовжує існувати та розвиватися, маючи унікальний для Європи досвід. Як і минулоріч, вболівальники зможуть насолоджуватися рідним футболом на УПЛ.ТБ, який зберігає єдиний телепул всіх матчів.

«Новачки» та «ювіляри»

Насамперед — про учасників. Замість «Чорноморця», «Інгульця», «Лівого Берега» та «Ворскли», які вибули до Першої ліги за результатами минулого сезону, до УПЛ увійшли чотири нові команди: «Металіст 1925», «Епіцентр», СК «Полтава» та «Кудрівка». Остання — перший представник Чернігівської області в елітному дивізіоні з початку повномасштабної війни. Також, вперше за 30 років вболівальників з Хмельниччини грою в Прем’єр-Лізі тішитиме власна команда — «Епіцентр».

Цьогорічний розіграш чемпіонату буде наповнений статистичними ювілеями. Так, свої 1000-ні матчі в українській першості проведуть «Динамо» та «Шахтар». Також, обидві команди можуть забити свої 2200-і голи. А от луганська «Зоря» навпаки — може пропустити 1000-й гол.

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УПЛ.ТБ залишається лідером

УПЛ.ТБ збереже єдиний телепул матчів. Український футбол буде доступним на ОТТ-платформах для вболівальників як в Україні, так і закордоном.

Рейтинги телеканалу УПЛ.ТБ протягом сезону 2024/25 зростали, за підсумками квітня він увірвався до топ-10 рейтингу за долею переглядів через ОТТ серед понад 300 українських телеканалів, доступних підписникам платних ОТТ-платформ. Аналітична група УПЛ.ТБ у квітні 2025 року зафіксувала зростання уваги глядачів у порівнянні з березнем на 66%! А у червні телеканал УПЛ.ТБ було визнано найкращим спортивним каналом року в Україні під час VIII церемонії нагородження телеканалів BigData Awards. Нагороду від організаторів премії отримали Президент Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий та керівник УПЛ.ТБ Максим Радченко.

«Для нас цінна і ця нагорода, і довіра клубів, адже УПЛ.ТБ — це канал клубів, це їх дітище, — розповідає Максим Радченко. — Кожен позитивний крок відображається позитивно в комерціалізації. Дуже важливий фактор — питання прозорості, бо у нас рішення не приймаються одноосібно. Ми проводимо зібрання клубів, показуємо їм різні моделі, які можуть працювати далі. Клуби задають питання, хтось проти, хтось за, але в підсумку ми спільно приходимо до консенсусу. І, завдяки мужності наших захисників, можемо це реалізовувати».

Безпека та доступ до стадіонів

Заходи безпеки для проведення Чемпіонату України залишаються незмінними — у випадку оголошення повітряної тривоги, рефері перериватиме матч. До слова, в минулому сезоні такі перерви зачепили 38 матчів. Частина з них (12) розпочалася із затримками — до 95 хвилин. Ще у 8 випадках, окрім затримки початку матчу, доводилося переривати ігри через повітряні тривоги, а зустріч 4-го туру між ЛНЗ та «Карпатами» (26 серпня 2024 року) було розпочато на 6 годин пізніше.

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У 12-ти матчах повітряні тривоги звучали вже по ходу гри, найдовша пауза склала 105 хвилин.

А матч між «Кривбасом» та «Шахтарем», який розпочався 1 вересня 2024 року, а завершився 16 квітня 2025 року, став найдовшим в історії українського і, напевно, світового футболу — 326 760 хвилин!

Але навіть у таких надважких умовах на стадіони, де проходять матчі Чемпіонату України, поступово повертаються глядачі — УПЛ за підтримки УАФ отримала дозвіл на цю свою ініціативу від Міністерства молоді та спорту. Розміри квот для стадіонів залежать від місткості укриттів, які можуть прийняти заявлену кількість глядачів за необхідний для їх евакуації час, та інших факторів безпеки.

«Наш головний здобуток, що Чемпіонат України проводиться в таких умовах, відбуваються всі заплановані матчі. Стадіони, що приймають глядачів під час війни, надихають гравців на полі і дають світові сильний сигнал про незламність українського народу. А ми перед кожним матчем дякуємо ЗСУ за можливість грати в футбол», — підкреслює Президент УПЛ Євген Дикий.

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До слова, в сезоні 2024/25 на матчах Чемпіонату УПЛ сумарно побували 276 896 уболівальників, а матч заключного туру між «Карпатами» та «Зорею» зібрав 6 500 глядачів на трибунах стадіону «Україна». Цього року очікується ще більша кількість вболівальників.