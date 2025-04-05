Четвертий титул поспіль: ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ достроково став чемпіоном Франції з футболу сезону-2024/25.

Сталося це після матчу 28-го туру Ліги 1, у якому команда Луїса Енріке на своєму полі обіграла "Анже" з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі на 55-й хвилині забив 19-річний Дезіре Дуе з передачі Хвічі Кварацхелії.

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Таким чином, парижани (74 очки) стали недосяжними для переслідувачів у таблиці чемпіонату Франції. За шість турів до кінця підопічні Енріке випереджають "Монако", який з матчем у запасі йде другим, на 24 пункти.

Цього сезону ПСЖ не програв жодного матчу в чемпіонаті Франції, здобувши 23 перемоги і 5 разів зігравши внічию.

Для ПСЖ це четверте поспіль чемпіонство та 13-те в історії. Причому одинадцять із цих титулів клуб завоював за останні 13 сезонів. За цей час гегемонію парижан зуміли перервати лише "Монако" (2016/17) та "Лілль" (2020/21).

ПСЖ – рекордсмен Франції за кількістю чемпіонських титулів. Найближчими переслідувачами парижан є "Сент-Етьєн" (10), "Марсель" (9), "Монако", "Нант" (по 8), "Ліон" (7), "Бордо" та "Реймс" (по 6).

Додамо, що цього сезону ПСЖ продовжує боротися за ще кілька трофеїв. Вже у середу, 9 квітня, парижани приймуть англійську "Астон Віллу" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ПСЖ вийшов до фіналу Кубка Франції, де 24 травня позмагається з "Реймсом". Тож команда Енріке зберігає шанси оформити требл.