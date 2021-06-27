Чи бути реваншу Ломаченка і Лопеса: батько американця дав відповідь після тріумфу українця над Накатані

Чи бути реваншу Ломаченка і Лопеса: батько американця дав відповідь після тріумфу українця над Накатані

Другий поєдинок Василя з Теофімо Лопесом може відбутися в грудні цього року.

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший прокоментував яскраву перемогу Василя Ломаченка над японцем Масайоші Накатані.

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Він заявив, що приголомшений перфомансом українця в ринзі, та спробує переконати сина провести реванш із Василем. За його словами, цей поєдинок стане головною подією у світі боксу.

"Після такого виступу Ломаченка, думаю, публіка хоче побачити другий бій. Думаю, я зможу переконати мого сина знову битися проти нього. Цей бій може відбутися, і це може бути найбільший бій в світі. Ми могли б зробити його в грудні в Madison square garden. Але мені потрібно поговорити з сином", - сказав Лопес-старший в інтерв'ю Top Rank.

Цю інформацію підтвердив і сам Ломаченко. Після поєдинку менеджер українця Егіс Клімас і промоутер Боб Арум домовилися про повторну дуель з батьком Лопеса.

"Егіс Клімас на камеру розмовляв з Лопесом-старшим, поруч стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і домовилися, що буде реванш. Їм треба провести поєдинок зараз з Камбососом, і після цього, швидше за все, в грудні, - Madison square garden, реванш", - розповів Лома в інтерв'ю YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді. Після бою Олександр Усик відеодзвінком привітав Василя з феєричною перемогою. У соцмережах Ломаченко потрапив під шквал критики через появу в ринзі без українського прапора.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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