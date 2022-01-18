"Чи може застудитись пінгвін?": англійський тренер дав найкумедніше інтерв'ю в історії футболу (відео)

Марк Молслі став зіркою Мережі.

В рамках 1/16 Трофея Футбольної асоціації "Одершот" зустрічався з "Бромлі".

Перед матчем журналіст Sky Sports поспілкувався з головним тренером команди господарів Марком Молслі та поставив йому шаблонне питання: "Матч Трофея ФА вдома проти "Бромлі" цими вихідними. Ваші думки перед грою?".

У відповідь Молслі розпочав говорити не про футбол, а міркувати про одвічні питання.

An interesting first-take from the gaffer for this week's pre-match interview!



What do you think are the answers to the questions he posed below?



We can also confirm no talking dogs were found in Terry's briefcase too!



#TheShots pic.twitter.com/sCNmhs4ILf — Aldershot Town FC (@OfficialShots) January 14, 2022

"Якщо дерево падає, але нікого поряд немає, щоби почути це, чи видає воно звук? Чи може застудитися пінгвін? В який бік стікає вода з ванної, коли виймаєш пробку – за годинниковою стрілкою чи проти?

Це питання, які нам ставлять. Це питання, на які ми маємо знати відповіді. Ми шукаємо рішення, і ми маємо іноді вирішувати рівняння.

Сем зробив красиву зачіску, волосся вже почало відростати. Купс тут мовчки працює. Роббі он там, уперше за день мовчить. Террі купив валізу, в якій, знаєте, у нього було чотири розмовляючі японські собаки. Це те, з чим ми працюємо, і ми продовжуватимемо важко працювати", - розповів фахівець.

Наразі відео з інтерв'ю Молслі набрало більше 3 млн переглядів у Twitter.

Трофей Футбольної асоціації – кубковий турнір для команд нон-ліги, а "Олдершот" та "Бромлі" виступають у Національній лізі Англії (5-й дивізіон).

Поєдинок завершився перемогою гостей (2:0), а "Одершот" покинув турнір.

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