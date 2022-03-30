"Чи поб'ють Путіна": брати Клички потрапили на обкладинку польського журналу (фото)

"Чи поб'ють Путіна": брати Клички потрапили на обкладинку польського журналу (фото)

Легенди боксу продовжують боронити столицю від окупантів.

Найтитулованіші брати в історії боксу Віталій та Володимир Клички потрапили на обкладинку польського видання журналу Newsweek.

Наразі Віталій Кличко як мер Києва займається обороною столиці від російських окупантів, а молодший брат допомагає йому у цьому.

"Чи поб'ють Путіна", - написано на обкладинці.

У статті під назвою "Компанія братів. Як Володимир і Віталій Клички стали символом опору Києва" Марцін Хлопаш розповідає про те, як спортивна кар’єра вплинула на формування європейських поглядів Кличків та боротьбу за Київ в умовах війни.

Нагадаємо, що днями Володимир Кличко у в інтерв'ю Гарету Девісу заявив, що російські окупанти навмисно вбивають мирних жителів України.

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