"Чи є страх? Звичайно": ексфутболісту "Динамо" та "Шахтаря" погрожували поламати ноги та зробити інвалідом

Андрій Канчельскіс написав заяву до поліції.

Колишній футболіст київського "Динамо", донецького "Шахтаря" і англійського "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс звернувся до поліції після погроз від невідомих осіб на свою адресу.

Як повідомляє телеграм-канал Shot, інцидент пов'язаний з роботою 52-річного фахівця в узбецькому "Навбахорі". Канчельскіс залишив клуб у жовтні 2020 року через борги із зарплати. Згодом ФІФА зобов'язала "Навбахор" виплатити тренеру 1,6 млн євро плюс відсотки.

Увечері 22 листопада під час вечері в московському кафе "Оазис" до Канчельскіса підійшли троє невідомих чоловіків у медичних масках. Один з них сів за його столик і запитав, чи працював він в Узбекистані? Отримавши ствердну відповідь, чоловік попросив Канчельскіса знизити свої вимоги до узбецького клубу. Андрію заропонували погодитися на 80 тисяч євро, а якщо він відмовиться - пообіцяли поламати ноги та зробити інвалідом.

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"Ми справді подали заяву до поліції. Усі погрози будуть передані до ФІФА та УЄФА. Цією справою зараз повинні серйозно зайнятися. Поки що ми отримали від поліції лише несподівану публікацію цієї інформації у ЗМІ, а більше жодної реакції не було. Думаю, скоро буде більше інформації. Хочу, щоб цих людей знайшли та діяли щодо них відповідно до закону.

Я вперше з таким зіткнувся. Не знаю, чому отримую погрози. Ми все зробили законно. Начебто живемо у цивілізованому світі, де так справи не вирішуються. Щиро не можу зрозуміти, у чому моя вина. У тому, що ФІФА тоді присудила заплатити мені 1,6 млн євро? А якби виграв не я, а вони, що було б? Нічого, правильно.

Після цієї розмови мене більше не переслідували. Дуже неприємна ситуація. Чи є страх? Звичайно. Але що нам тепер, піти вдома зачинитися? Нормально живемо, працюємо. Усе за планом. Будуть ще прецеденти - звернемося до правоохоронних органів знову", - сказав Канчельскіс в інтерв'ю Sport24.

Канчельскіс народився у 1969 році в Кіровограді (нині - Кропивницький). Після виступів за "Динамо" та "Шахтар" Андрій протягом чотирьох років грав за "Манчестер Юнайтед".

У послужному списку Канчельскіса також виступи за "Евертон", "Манчестер Сіті", "Фіорентину", "Рейнджерс", "Аль-Хіляль" і російські клуби. У складі збірних СРСР, СНД та Росії Канчельскіс провів 59 матчів і забив 7 голів.

У ролі тренера Канчельскіс працював в російських "Торпедо-ЗІЛ" та "Уфі", латвійській "Юрмалі" та узбекцькому "Навбахорі".

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