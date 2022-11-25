Чи зіграє Неймар на цьому чемпіонаті світу: лікар збірної розповів деталі травми бразильця

Лідер збірної Бразилії Неймар розтягнув кісточку у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з Сербії. Точні терміни відновлення форварда поки що невідомі.

Про це розповів лікар бразильської збірної.

“Неймар розтяг праву кісточку. У нас ще не було часу провести більш повну оцінку, але кісточка вже трохи набрякла. Важливо почекати перші 24 години, подивитися, як відреагує організм. Тепер це просто питання відпочинку і трохи терпіння. Занадто рано говорити про те, чи зможе він зіграти на турнірі, зачекаємо деякий час", – цитує лікаря RMC Sport.

Водночас головний тренер збірної Бразилії Тіте висловив упевненість у тому, що Неймар ще зможе зіграти на Мундіалі.

"Ви можете бути впевнені, що Неймар знову зіграє на цьому чемпіонаті світу. Я точно знаю це", – сказав Тіте.

Матч Бразилія – Сербія завершився перемогою команди Неймара з рахунком 2:0.

В наступному турі збірна Бразилії 28 листопада зустрінеться з командою Швейцарії, а Сербія протистоятиме Камеруну.

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