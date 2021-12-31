Чинив опір та отримав ушкодження: зірку "Манчестер Сіті" пограбували (фото)

У Жоау Канселу відібрали всі коштовності на очах його сім'ї.

Захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу став жервтвою грабіжників.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Зазначається, що чотири зловмисника напали на Канселу, внаслідок чого відібрали у нього всі коштовності.

instagram.com/433/

"На жаль, сьогодні на мене напали четверо боягузів, які поранили мене і намагалися поранити мою сім'ю. Ось що відбувається, коли чиниш опір. Вони забрали всі мої прикраси і залишили моє обличчя в такому стані.

Я не знаю, як можна бути такими підлими. Найважливіше для мене – це моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний та сильний, як завжди", - написав Канселу.

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