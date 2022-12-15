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Чинний володар "Золотого м'яча" отримав дозвіл від "Реала", але не планує летіти на фінал ЧС-2022

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Чинний володар "Золотого м'яча" отримав дозвіл від "Реала", але не планує летіти на фінал ЧС-2022

Фото: Associated Press

Бензема образився на французьку федерацію футболу.

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема не планує летіти до Катару на фінальний матч чемпіонату світу-2022, в якому зіграють Франція та Аргентина.

Про це повідомляє Relevo.

"Вершкові" дали дозвіл Бензема прилетіти до Катару, але форвард не хоче цього робити.

Зазначається, що володарю "Золотого м'яча" не сподобалося, як до нього поставилися у французькій федерації після його вимушеного від’їзду з розташування збірної через травму.

Бензема не зіграв на чемпіонаті світу-2022 жодного матчу за збірну Франції через травму квадрицепса лівого стегна. Форвард залишив розташування збірної, залишаючись у заявці "Ле Бле".

У грудні він повернувся до тренувань із мадридським "Реалом".

Нагадаємо, що збірна Франції здолала національну команду Марокко в матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022. У вирішальному матчі "Ле Бле" зустрінуться зі збірною Аргентини. Поєдинок відбудеться у неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок – о 17:00 за київським часом.

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Дата публікації
Перегляди
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