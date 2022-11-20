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Чинного володаря "Золотого м'яча" виключили із заявки на ЧС-2022 за день до старту турніру: яка причина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Чинного володаря "Золотого м'яча" виключили із заявки на ЧС-2022 за день до старту турніру: яка причина

Фото: Associated Press

Карім Бензема через травму вимушений буде пропустити Мундіаль у Катарі.

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022, який вже сьогодні, 20 листопада, розпочнеться в Катарі.

Чинний володар "Золотого м'яча" отримав травму квадрицепсу лівого стегна під час тренування "Ле Бле" в суботу, 19 листопада.

Головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам повідомив, що пошкодження Бензема виявилося серйозним і завадить 34-річному нападнику зіграти на ЧС-2022. На його місце до національної команди довикличуть когось іншого.

"Дуже засмучений тим, що сталося з Карімом. Чемпіонат світу був його головною метою. Попри цю втрату для збірної Франції, я повністю упевнений у своєму колективі. Ми зробимо все необхідне, щоб зустрітити гідно виклик, який на нас чекає", – цитує Дешама пресслужба французької збірної.

Сам Бензема вже відреагував на ці невтішні новини у своєму Instagram.

"У своєму житті я ніколи не здавався, але зараз я повинен думати про команду, як і завжди. Тому розум підказує мені поступитися своїм місцем комусь, хто зможе допомогти нашій команді провести чудовий чемпіонат світу. Дякую за всі ваші повідомлення і підтримку", – написав Бензема.

Зазначимо, що чинний володар "Золотого м'яча" не зіграє на чемпіонаті світу вперше за 44 роки. Востаннє подібне траплялося 1978 року – тоді турнір пропустив данський нападник Алан Сімонсен, оскільки збірна Данії не змогла подолати відбір на Мундіаль.

Додамо, що збірна Франції зіткнулася зі справжньою епідемією травм напередодні ЧС-2022. Через пошкодження світову першість пропустять півзахисники Н'Голо Канте ("Челсі"), Поль Погба ("Ювентус"), Крістофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), захисник Преснель Кімпембе (ПСЖ), воротар Майк Меньян ("Мілан"). Також під питанням участь у турнірі оборонця "Манчестер Юнайтед" Рафаеля Варана.

На ЧС-2022 французи, які є чинними чемпіонами світу, зіграють у групі D з командами Австралії, Данії та Тунісу. Свій перший поєдинок на турнірі підопічні Дешама проведуть 22 листопада з австралійцями, початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в матчі-відкритті ЧС-2022 збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором. Поєдинок відбудеться 20 листопада, о 18:00 за київським часом.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
793
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