Чинного володаря "Золотого м'яча" виключили із заявки на ЧС-2022 за день до старту турніру: яка причина

Карім Бензема через травму вимушений буде пропустити Мундіаль у Катарі.

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022, який вже сьогодні, 20 листопада, розпочнеться в Катарі.

Чинний володар "Золотого м'яча" отримав травму квадрицепсу лівого стегна під час тренування "Ле Бле" в суботу, 19 листопада.

Головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам повідомив, що пошкодження Бензема виявилося серйозним і завадить 34-річному нападнику зіграти на ЧС-2022. На його місце до національної команди довикличуть когось іншого.

"Дуже засмучений тим, що сталося з Карімом. Чемпіонат світу був його головною метою. Попри цю втрату для збірної Франції, я повністю упевнений у своєму колективі. Ми зробимо все необхідне, щоб зустрітити гідно виклик, який на нас чекає", – цитує Дешама пресслужба французької збірної.

️ « Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend. » Didier Deschamps https://t.co/sHiPETfLFS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Сам Бензема вже відреагував на ці невтішні новини у своєму Instagram.

"У своєму житті я ніколи не здавався, але зараз я повинен думати про команду, як і завжди. Тому розум підказує мені поступитися своїм місцем комусь, хто зможе допомогти нашій команді провести чудовий чемпіонат світу. Дякую за всі ваші повідомлення і підтримку", – написав Бензема.

Зазначимо, що чинний володар "Золотого м'яча" не зіграє на чемпіонаті світу вперше за 44 роки. Востаннє подібне траплялося 1978 року – тоді турнір пропустив данський нападник Алан Сімонсен, оскільки збірна Данії не змогла подолати відбір на Мундіаль.

Додамо, що збірна Франції зіткнулася зі справжньою епідемією травм напередодні ЧС-2022. Через пошкодження світову першість пропустять півзахисники Н'Голо Канте ("Челсі"), Поль Погба ("Ювентус"), Крістофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), захисник Преснель Кімпембе (ПСЖ), воротар Майк Меньян ("Мілан"). Також під питанням участь у турнірі оборонця "Манчестер Юнайтед" Рафаеля Варана.

На ЧС-2022 французи, які є чинними чемпіонами світу, зіграють у групі D з командами Австралії, Данії та Тунісу. Свій перший поєдинок на турнірі підопічні Дешама проведуть 22 листопада з австралійцями, початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, в матчі-відкритті ЧС-2022 збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором. Поєдинок відбудеться 20 листопада, о 18:00 за київським часом.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Букмекери визначили фаворитів чемпіонату світу-2022: кому пророкують перемогу на Мундіалі