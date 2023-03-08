Чіплявся до жінок та оголився в барі: зірка "Манчестер Сіті" п'яним потрапив у гучний скандал (відео)

Кайлу Вокеру може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної Англії Кайл Вокер опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Як повідомляє The Sun, у неділю, 5 березня, 32-річний футболіст завітав до бару, де хильнув зайвого та відзначився непристойною поведінкою, зокрема почав чіплятися до жінок.

Камери відеоспостереження зафіксували, як Вокер схопив одну з дівчат за груди, притискався до неї та навіть спустив штани спортивного костюма та оголився перед відвідувачами закладу.

[] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity



[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB — City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023

Тепер Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що що передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Зазначимо, що Кайл одружений та виховує чотирьох дітей. Дружина футболіста Енні Кілнер тоді в барі не була.

Цього сезону Вокер зіграв за "Манчестер Сіті" 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Додамо, що за день до інциденту Кайл провів 90 хвилин на полі в матчі 26-го туру АПЛ проти "Ньюкасла", який "городяни" виграли з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що це далеко не перша скандальна витівка Вокера. Під час карантину він оскандалився викликом ескортниць на секс-вечірку. Також Кайл в компанії партнерів по національній збірній подивився шоу стриптизерок онлайн.

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