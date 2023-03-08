Чіплявся до жінок та оголився в барі: зірка "Манчестер Сіті" п'яним потрапив у гучний скандал (відео)

Кайлу Вокеру може загрожувати до двох років позбавлення волі.
Захисник "Манчестер Сіті" та збірної Англії Кайл Вокер опинився в епіцентрі гучного скандалу.
Як повідомляє The Sun, у неділю, 5 березня, 32-річний футболіст завітав до бару, де хильнув зайвого та відзначився непристойною поведінкою, зокрема почав чіплятися до жінок.
Камери відеоспостереження зафіксували, як Вокер схопив одну з дівчат за груди, притискався до неї та навіть спустив штани спортивного костюма та оголився перед відвідувачами закладу.
[] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023
[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB
[] Video of the Kyle Walker alleged incident. #ManCity— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023
[@SunSport] pic.twitter.com/dzifyi0aW9
Тепер Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що що передбачає покарання до двох років позбавлення волі.
Зазначимо, що Кайл одружений та виховує чотирьох дітей. Дружина футболіста Енні Кілнер тоді в барі не була.
Цього сезону Вокер зіграв за "Манчестер Сіті" 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.
Додамо, що за день до інциденту Кайл провів 90 хвилин на полі в матчі 26-го туру АПЛ проти "Ньюкасла", який "городяни" виграли з рахунком 2:0.
Нагадаємо, що це далеко не перша скандальна витівка Вокера. Під час карантину він оскандалився викликом ескортниць на секс-вечірку. Також Кайл в компанії партнерів по національній збірній подивився шоу стриптизерок онлайн.
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