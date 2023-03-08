Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чіплявся до жінок та оголився в барі: зірка "Манчестер Сіті" п'яним потрапив у гучний скандал (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1051
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чіплявся до жінок та оголився в барі: зірка "Манчестер Сіті" п'яним потрапив у гучний скандал (відео)

Кайл Вокер / Фото: Associated Press

Кайлу Вокеру може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної Англії Кайл Вокер опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Як повідомляє The Sun, у неділю, 5 березня, 32-річний футболіст завітав до бару, де хильнув зайвого та відзначився непристойною поведінкою, зокрема почав чіплятися до жінок.

Камери відеоспостереження зафіксували, як Вокер схопив одну з дівчат за груди, притискався до неї та навіть спустив штани спортивного костюма та оголився перед відвідувачами закладу.

Тепер Вокера можуть звинуватити в непристойному оголенні, що що передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Зазначимо, що Кайл одружений та виховує чотирьох дітей. Дружина футболіста Енні Кілнер тоді в барі не була.

Цього сезону Вокер зіграв за "Манчестер Сіті" 21 матч у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Додамо, що за день до інциденту Кайл провів 90 хвилин на полі в матчі 26-го туру АПЛ проти "Ньюкасла", який "городяни" виграли з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що це далеко не перша скандальна витівка Вокера. Під час карантину він оскандалився викликом ескортниць на секс-вечірку. Також Кайл в компанії партнерів по національній збірній подивився шоу стриптизерок онлайн.

Читайте також:

Впоралися без Мудрика: "Челсі" взяв реванш у "Боруссії" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Бенфіка" знищила "Брюгге" з Яремчуком на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Знепритомнів під час матчу: 21-річний футболіст помер дорогою до лікарні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1051
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація