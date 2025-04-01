Чісора анонсував завершення кар'єри та обрав суперника для свого останнього бою

Дерек Чісора / © Associated Press

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора оголосив, що завершить кар'єру наприкінці 2025 року.

Про це 41-річний британець заявив в інтерв'ю для Sky Sports.

"Наприкінці цього року я піду на пенсію. Я не збираюся брехати, я піду. Щоб не сталося, це буде мій останній бій. Так, навіть якщо стану чемпіоном світу, просто піду.

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Це навіть не залежить від мене, це залежить від моєї дружини. Вона сказала: "Якщо ти проведеш ще один бій після цього, я від тебе піду". А я такий: "Гаразд, добре". Вона сказала: "Один бій – і ти підеш.

Навіть Британська боксерська рада сказала мені: "Один бій – і ми тобі забороняємо займатися боксом". Тож усе. Це останній танець. Після цього все. Як тільки я вийду з рингу – це все. Крапка", – розповів боксер.

Також Чісора відреагував на рішення Міжнародної боксерської федерації (IBF) призначити його обов’язковим претендентом на бій з чемпіоном світу за цією версією британцем Даніелем Дюбуа.

"Подивимося, що станеться, але я хочу цей бій, оскільки IBF зробила мене обов'язковим претендентом на ньго. Я хочу цього, і тут немає інших варіантів. Я дуже цього хочу.

Я хочу битися з Даніелем. Це хороша історія, тому що за всім цим стоїть те, що його тренує мій старий тренер. Це дуже захопливий бій, і я просто хочу отримати цей поєдинок зараз.

Це вперше у моїй кар'єрі, коли я є обов'язковим претендентом за титул чемпіона світу. Ви можете в це повірити? Цими вихідними я спробую отримати якісь новини, але можу гарантувати, що бій з Даніелем відбудеться на "Вемблі".

Я продам усі квитки на цю подію. Я вже уявляю весь вихід на ринг, шоу – все в голові. Я працюю над цим просто зараз. Я ще не тренуюся, але вже займаюся організацією: вихід на ринг, шоу, усе це", – зазначив Чісора.

У послужному списку Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Після перемоги над Валліном британець викликав Усика на реванш. Однак українець неодноразово заявляв, що його метою є поєдинок з Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одностайним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. Це був другий бій Олександра у хевівейті.