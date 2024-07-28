Чісора на очах в Усика з нокдауном переміг Джо Джойса у видовищному поєдинку (відео)

У ніч проти 28 липня в Лондоні відбувся бій у надважкій вазі, в якому британець Дерек Чісора здобув перемогу над своїм співвітчизником Джо Джойсом.

Суперники пройшли повну дистанцію з десяти раундів, за підсумками яких судді одноголосним рішенням віддали перемогу Чісорі: 97-92, 96-94, 96-94.

Поєдинок вийшов по-справжньому видовищним. Британці обмінювалися небезпечними ударами, подекуди навіть забуваючи про захист.

У дев'ятому раунді Джойс сміливо пішов в атаку, спробував затиснути Чісору біля канатів, але Дерек потужно відповів та відправив суперника в нокдаун. Джо зумів підвестися і продовжив бій.

У фінальній трихвилинці Джойс намагався дістати Чісору, але це не допомогло. Дерек вистояв і був оголошений переможцем поєдинку одностайним суддівським вердиктом.

Огляд бою Чісора – Джойс

Зазначимо, що підтримати свого колишнього суперника до Лондона приїхав абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик. Український боксер стежив за поєдинком на арені та заходив до роздягальні Чісори до та після бою.

Для 40-річного Чісори ця перемога стала 35-ю (23 – нокаутом) у 48 поєдинках на професійному рингу.

38-річний Джойс зазнав третьої поразки у професійній кар'єрі, причому Джо програв у трьох з останніх чотирьох боїв. Перед цим він двічі достроково поступився китайцю Чжану Чжилею.

Раніше повідомлялося, що Усик відмовився від одного зі своїх титулів та звання абсолютного чемпіона світу.

Читайте також:

За пояс, від якого відмовився Усик: офіційно названо дату бою між Джошуа та Дюбуа

Повзав навколішки і вдарився головою об стовп: Ф'юрі напився в мотлох після бою з Усиком (відео)

Стала відома дата реваншу між Усиком і Ф'юрі: коли відбудеться супербій