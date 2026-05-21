ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Чісора шокував прогнозом на бій Усик — Верховен

Британець вважає, що український чемпіон програє кікбоксеру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик і Дерек Чісора

Олександр Усик і Дерек Чісора / © twitter.com/MatchroomBoxing

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився прогнозом на бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

Він несподівано заявив, що вважає нідерландця фаворитом прийдешнього поєдинку проти українця.

"Я думаю, Усик програє цей бій у Єгипті. Кікбоксер переможе його. Усі вважають, що Усик легко проходить суперників через їхній стиль і систему підготовки. Але цього разу все буде інакше", — сказав Чісора у коментарі для TalkSPORT.

Додамо, що у жовтні 2020 року Чісора програв Усику одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі. Це був другий поєдинок Олександра у хевівейті.

Усик залишається непереможеним на професійному рингу. В активі 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Також ми розповідали, що Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie