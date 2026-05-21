Чісора шокував прогнозом на бій Усик — Верховен

Олександр Усик і Дерек Чісора / © twitter.com/MatchroomBoxing

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився прогнозом на бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

Він несподівано заявив, що вважає нідерландця фаворитом прийдешнього поєдинку проти українця.

"Я думаю, Усик програє цей бій у Єгипті. Кікбоксер переможе його. Усі вважають, що Усик легко проходить суперників через їхній стиль і систему підготовки. Але цього разу все буде інакше", — сказав Чісора у коментарі для TalkSPORT.

Додамо, що у жовтні 2020 року Чісора програв Усику одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в надважкій вазі. Це був другий поєдинок Олександра у хевівейті.

Усик залишається непереможеним на професійному рингу. В активі 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

