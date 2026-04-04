Чісора — Вайлдер: де дивитися і прогноз букмекерів на бій

Чісора — Вайлдер / instagram.com/daznboxing

У ніч проти 5 квітня в Лондоні відбудеться великий вечір боксу, в головному бою якого зійдуться на ринзі британець Дерек Чісора та колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер.

Де дивитися бій Чісора — Вайлдер

Поєдинок між Чісорою та Вайлдером покажуть на стримінговій платформі DAZN з окремою платою за перегляд. Вартість трансляції в Україні становить 861 гривня.

Старт основного карду на лондонській "O2 Arena" заплановано 4 квітня о 21:00 за київським часом, а головний бій розпочнеться близько 00:30 вже 5 квітня.

Прогноз букмекерів на бій Чісора — Вайлдер

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є британець. На перемогу Чісори можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Виграш Вайлдера — 2,50.

Нічия, як традиційно найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 16,00.

Найбільш імовірним результатом бою букмекери вважають перемогу Чісори нокаутом — 2,33. Тріумф Дерека суддівським рішенням — 4,20.

Дострокова перемога Вайлдера оцінена коефіцієнтом 3,10. Успіх американця за очками — 9,50.

У послужному списку 42-річного Чісори 36 перемог (23 — нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 — нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025 року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Варто зазначити, що саме з Вайлдером хотів провести свій наступний бій чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, але сторони так і не домовилися про поєдинок.

Відтак українець 23 травня в Єгипті вийде в ринг проти кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком.