Чісора зробив однозначний прогноз на бій Усик – Вордлі

Усик – Вордлі

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився думками про потенційний бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з володарем тимчасового титулу WBO Фабіо Вордлі.

"Вордлі переміг Паркера, бо той дозволив йому це зробити. Усик такого не дозволить. Усик змусить тебе працювати навіть тоді, коли ти не хочеш працювати. У цьому бою (Вордлі проти Паркера – прим.) було стільки пауз. Обидва робили перепочинки – кидали удари, потім відступали, відновлювались.

Але Олександр Усик не дасть тобі відновитися. Він змусить тебе рухатись, постійно рухатись – і водночас бити. Це буде зовсім інший рівень", – сказав Чісора в інтерв'ю Seconds Out.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі на арені O2 у Лондоні переміг новозеландця Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож якщо українець відмовиться боксувати з британцем, то втратить свій титул, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Водночас промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 20 перемог (19 – нокаутом) та одну нічию.